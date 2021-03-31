Отравил жену глазными каплями и поджег вертолет: фельдшер пойдет под суд в США

Роли, 31 марта. Фельдшера из Северной Каролины обвинили в поджоге служебного вертолета. Перед этим американец отравил жену глазными каплями. Теперь неспокойного медика ждет суд.

Фельдшер из Северной Каролины попал на скамью подсудимых сразу по совокупности преступлений. Сначала мужчину обвинили в поджоге служебного вертолета, а потом выяснилось, что он отравил свою супругу глазными каплями несколькими годами ранее. Теперь агрессивный медицинский работник ответит за совершенные преступления перед законом, сообщает FoxNews.

Следствию стало известно, что 36-летний Джошуа Х. поджег часть медицинского оборудования во время полета, вынудив вертолет неотложной помощи совершить аварийную посадку. За это американца арестовали, обвинив его в намеренной порче имущества. Через месяц после этого пожара фельдшера арестовали повторно: на этот раз по обвинению в убийстве первой степени. По версии следователей, Джошуа отравил свою супругу глазными каплями, в результате чего женщина скончалась.

В заявлении о последнем аресте говорится, что злоумышленник рассказал несколько разных историй о своем досуге до того, как нашел тело жены. В рапорте отмечалось, что преступник сопротивлялся вскрытию трупа. Но образец крови покойной показал, что у нее был ненормально высокий уровень тетрагидрозолина — ингредиента большинства глазных капель.

Правоохранители обратились к специалистам Американской академии офтальмологии, чтобы прояснить ситуацию. Эксперты рассказали, что прием тетрагидрозолина внутрь может привести к «сонливости, замедленному дыханию или отсутствию дыхания, замедленному сердцебиению, гипотермии и, возможно, даже коме».

А через два дня после смерти жены Джошуа Х. подал заявление на получение пособия по страхованию ее жизни в размере до 250 тыс. долларов. Данный факт окончательно убедил полицейских в наличии у мужчины весомого мотива для совершения убийства и, соответственно, в его непосредственной причастности к расправе над супругой с целью получения финансовой выгоды.