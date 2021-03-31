Безпалько предложил «выкинуть» украинские товары из России

Если киевские власти выкидывают российских производителей из Украины в угоду иностранным лоббистам, то Москва должна ответить аналогично. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.

Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. В перечень попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, а также различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук и скатерти). Кроме того, в списке ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части.

В свою очередь, член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский заявил, что дефицит ввоза газетной бумаги, который неизбежно возникнет из-за решения правительства, тяжело скажется на отечественном издательском рынке. Он напомнил, что пресса Украины в 80–90% случаев печатается на российской бумаге, поэтому из-за необдуманных действий киевских властей могут потерять работу до 25 тысяч человек, которые задействованы в данной отрасли.

«С учетом того, что пресса Украины печатается на 80-90% на газетной бумаге из России, более 25 тыс. человек на Украине могут потерять работу. Про налоги, недополученные в бюджет, промолчу. Единственный Жедачевский комбинат был закрыт лет семь назад. Остается бумага из Белоруссии. И в несколько раз дороже бумага из Европы и Китая», — пишет на своей странице в социальной сети Facebook Чернявский.

В интервью Федеральному агентству новостей Богдан Безпалько прокомментировал запрет украинского кабмина на ввоз в страну российских товаров. Он назвал «глупостью» такой шаг со стороны киевских политиков.

«Это очередная глупость. Если бы у власти на Украине находились мудрые политики, даже сохраняя агрессивную и непримиримую риторику, они бы наращивали в интересах своего народа экономическое и промышленное сотрудничество. Вместо этого украинский политический класс всячески обрывает те связи, которые для него являются экономически выгодными. Происходит это уже на протяжении последних семи лет. Это говорит о несамостоятельности киевских элит и Украины как государства. Поскольку власти Киева принимают решения, которые им спускают сверху международные акторы в своих интересах. Вот какой был смысл в запрете «Яндекса» и «ВКонтакте»? А сделано это было для других поисковиков и социальных сетей — Facebook и Google. То же самое происходило в банковской сфере, когда из Украины выдавливались российские финучреждения», — заявил спикер.

Богдан Безпалько рассказал, почему Украина перестанет покупать российскую бумагу. По его словам, иностранные производители сырья пролоббировали в парламенте решение о запрете ввоза в страну российской продукции, чтобы продавать Украине свою бумагу.

«В данном случае, я думаю, кто-то из иностранных поставщиков бумаги по более высоким ценам пролоббировал это решение. Поэтому теперь Украина будет закупать бумагу в других государствах. Но это может привести к массовому увольнению работников этой сферы, удорожанию услуг и конечного продукта — газет, книг и так далее», — сказал собеседник ФАН.

Председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» считает, что Москва должна «выкинуть» украинские товары из России в ответ на новые санкции Киева.

«Я думаю, что Россия должна была бы ответить симметрично, запретив поставки украинских товаров в РФ. В Крыму их особенно много. Там, например, продают продукцию Обуховского комбината туалетной бумаги. Зачем нам туалетная бумага из-под Киева? Зачем нам парфюмерно-косметическая продукция из Украины. У нас полно своих производителей, которые вынуждены сталкиваться не только с конкуренцией, но и с демпингом со стороны украинских производителей. Я думаю, что «Невская косметика», «Самарская весна», «Московская свобода» с удовольствием бы пролоббировали бы вытеснение украинских товаров с крымского сегмента этого рынка. Почему в Крыму продают газоэлектрические котлы, сделанные в Одессе и Харькове? У нас есть российско-итальянское производство, которое делает достаточно качественную продукцию, способная заполнить этот рынок. Давайте защищать свой рынок. Если нас выкидывают в угоду каким-то иностранным акторам, то давайте тоже тогда выкинем украинских производителей со своего рынка. Давайте поддерживать своих производителей. Им нужно дать какую-то субсидию, чтобы они могли на какое-то время демпинговать и вытеснить украинские фирмы из нашего рынка», — резюмировал Богдан Безпалько.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что правительство Украины вышло из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.