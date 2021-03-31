Посол Антонов указал на кризис в отношениях России и США

Москва, 31 марта. Отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся в глубочайшем кризисе, считает посол Анатолий Антонов.

США разрушают инфраструктуру взаимоотношений с РФ, убежден он. Дипломат сделал соответствующее заявление перед сенаторами Совета Федерации.

Ранее почти 30 американских компаний потребовали от президента США Джо Байдена вернуться к конструктивному диалогу с Россией. Представители компании выразили обеспокоенность после оскорбительного заявления американского лидера в адрес российского коллеги Владимира Путина.