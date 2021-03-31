Врач из Ярославля провел уникальную операцию и спас младенца, который не мог дышать

Ярославль, 31 марта. Новорожденной девочке с редкой аномалией провели операцию хирурги Ярославля. Врачам помог недавно закупленный фиброскоп.

В Ярославле родилась девочка с синдромом Пьера-Робена. При данном диагнозе наблюдается смещение органов ротовой полости, а также перекрытие дыхательных путей корнем языка. Нормальный дыхательный процесс осуществлялся лишь тогда, когда малышка лежала на животе.

В областной детской клинической больнице ребенка прооперировал хирург Сергей Соколов. Операцию он провел с помощью фиброскопа, приобретенного больницей в рамках проекта «Здравоохранение». Это тонкий прибор, с помощью которого можно провести обследование маленьких детей. Он позволяет не прибегать лишний раз к анестезии. Сергей Соколов отметил, что за два с половиной месяца фиброскоп помог в лечении десятков малышей. Для обеспечения дыхания во время и после операции малышке установили трахеостомическую трубку, которая позже была удалена. Сейчас ребенок может дышать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске врачи спасли жизнь новорожденному ребенку. У младенца выявили редкий порок сердца.