Моргенштерна могут проверить на пропаганду наркотиков

Москва, 31 марта. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить музыканта Моргенштерна на пропаганду наркотиков.

Мизулина выступила на заседании круглого стола в Общественной палате. Встреча была посвящена информационной безопасности детей. В организации уверены, что Моргенштерн (Алишер Валиев) «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

Государственная дума приняла поправки в законопроект об ответственности за склонение к употреблению наркотических веществ, сообщал сайт 360tv.ru. Максимальная санкция, предусмотренная за совершение преступления, в котором погиб человек, составляет 15 лет.