Дана Борисова показала загар на фото с отдыха

Каир, 31 марта. Известная телеведущая Дана Борисова не так давно вернулась из отпуска — селебрити решила отвлечься от городской суеты в солнечном Египте. Она показала свежий снимок с отдыха.

Звезда передачи «Армейский магазин» Дана Борисова опубликовала свежий снимок с отдыха в своем Instagram-аккаунте. На размещенной фотографии теледива предстала перед поклонниками в черном слитном купальнике, приковывающем взгляды смелым декольте. Волосы селебрити собрала в элегантный пучок, позволив отдельным локонам свободно развеваться на ветру. Свой пляжный образ Борисова дополнила стильными зелеными очками.

В описании к фотографии звезда сообщила фолловерам, что уже вернулась домой. Дана Борисова отдыхала в Египте вместе со своим любимым питомцем — собакой по кличке Мишка.Борисова уточнила, что у нее большие планы на ближайшее время: съемки в YouTube-шоу и телевизионных передачах, пишет «Вечерняя Москва».

Поклонники в комментариях под постом выразили свой восторг внешностью кумира, особенно отметив соблазнительные формы загорелой телеведущей. Одна из поклонниц также проявила интерес к очкам Борисовой, отметив, что они отлично дополнили ее образ.