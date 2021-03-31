Женщинам-военным в армии Швейцарии впервые разрешат носить женское белье

Берн, 31 марта. Женщинам в армии Швейцарии разрешат носить женское нательное белье, сообщает BBC.

На такие меры в Швейцарии пошли из-за низкого количества призывников. Сейчас, согласно уставу, военнослужащие любого пола должны носить мужское нижнее белье, в том числе и мужские трусы.

Член швейцарского Национального совета Марианна Биндер рассказала, что женщины-военнослужащие давно жалуются на неудобства в использовании нательного белья.

«Военная форма предназначена для мужчин, но для того, чтобы армия действительно стала более женственной, необходимы соответствующие меры», – прокомментировала Биндер.

Государственные испытания нового предмета женской одежды запланированы на май. Военная комиссия рассмотрит два варианта белья — для теплого и холодного сезонов.

В ВС России женское нижнее белье появилось в 2018 году. До этого правила ношения нательного белья женщинами-военнослужащими не регламентировались.

Ранее сообщалось, что шведская армия обеспечит призывниц бесплатными средствами женской интимной гигиены. А телеканал 360tv.ru передавал, что военные медики России одобрили специальную аптечку для женщин‐военнослужащих, которую можно применять в полевых условиях.