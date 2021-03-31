Объявлена деловая программа форума IPQuorum 2021: Tech for Content

Москва, 31 марта. Организаторы объявили деловую программу форума лидеров креативной экономики IPQuorum 2021. За два дня участники представят свое видение того, как оценивать, защищать и монетизировать творческую составляющую, и определят, какие бизнес-модели подойдут различным креативным отраслям для развития в цифровом мире. Как считает председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, творческие отрасли во многих странах мира стали локомотивом развития экономики этих стран.

«Связанный с творчеством бизнес относится к ключевым инструментам государственного управления. Креативные отрасли создают новое пространство роста, обеспечивают рабочие места и могут стать основой стремительного увеличения ВВП страны. Эффективное и содержательное функционирование этого сектора экономики — решающий фактор самосохранения для государства», — заявил он.

Первый день IPQuorum 2021: Tech for Content будет посвящен технологиям созидания и начнется с пленарной сессии «Поставщики счастья, или Экономика эмоций».

Как преодолеть недоверие банков и инвесторов к IP-активам, обсудят участники пленарной сессии «Финансирование под залог IP. Инвестиции, кредиты, краудфандинг, краудлендинг».

Ключевой темой второго дня форума станут технологии устойчивых рынков. Сессия «Время творить. Как стимулировать рынки креативных индустрий» ответит на вопросы о развитии креативного бизнеса: смогут ли стримы полностью переманить к себе аудиторию телевидения, как алгоритмы рекомендаций повлияют на развитие рынка, а также в состоянии ли они превратить онлайн-сервисы в фабрику по производству сериальных и кинохитов.

Новые способы продвижения и монетизации интеллектуального капитала рассмотрят на сессии «Концерт как по цифре: новая реальность для концертной деятельности». В центре внимания участников — геймификация выступлений артистов, методы привлечения и удержания крупных аудиторий.

Организаторами форума выступают Министерство культуры Российской Федерации, Фонд «Сколково», Ассоциация IPChain. Форум лидеров креативной экономики пройдет в Москве 26-27 апреля 2021 года.