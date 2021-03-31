Путин заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Москва, 31 марта. Президент России Владимир Путин напомнил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер принял участие в видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Владимир Путин указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Такой комментарий президент России дал в связи с обсуждением обстановки в Белоруссии.

Президент республики Александр Лукашенко в начале марта заявил, что страну будут «подрывать изнутри». Глава государства также ввел ответные санкции в отношении Евросоюза.