Всемирный банк ожидает снижения уровня бедности в РФ

Вашингтон, 31 марта. Мировая финансовая организация дала прогноз по росту экономики России и ее социологическим показателям на ближайшие три года.

Отчет Всемирного банка говорит о падении уровня бедности в России за 2021 год. Однако показатель все еще останется выше, чем до пандемии коронавируса. Тогда 12,3% населения Российской Федерации жили за чертой бедности. В октябре 2020-го их число выросло до 13% и стало равняться около 20 миллионов человек.

Потенциальное уменьшение доли бедных людей связывают с предполагаемым ростом экономики: Всемирный банк повысил свой прогноз в отношении России. Ожидается, что экономика страны вырастет на 3–4%, а инфляция составит 4,2–4,3%. Из доклада также следует, что российская экономика будет развиваться за счет сферы услуг: ее прогнозируемый рост — 3,2%.

Банк ранее предлагал программу минимального гарантированного дохода для России. Эта концепция должна объединить денежные выплаты с другими инструментами, обеспечивающими мотивацию к труду.

Власти Астраханской области утвердили региональную программу по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Как уточняет INFOX, к 2030 году число малоимущих в области планируется уменьшить на 7,8% по сравнению с показателем 2017 года.