Хорватия с 1 апреля начнет принимать привившихся «Спутником V»

Загреб, 31 марта. Власти Хорватии приняли решение разрешать въезд на территорию государства тем, кто получил российскую вакцину «Спутник V», сообщили в местном правительстве.

Информацию о том, что Хорватия начнет принимать гостей, которые сделали инъекцию российским препаратом от новой коронавирусной инфекции, в среду подтвердил глава министерства внутренних дел республики Давор Божинович. Вдобавок к этому, 31 марта местное правительство озвучило новые меры по борьбе с пандемией, которые будут предприниматься с 1 по 15 апреля.

Правительство Австрии может заказать российскую противокоронавирусную вакцину «Спутник V» в ближайшем будущем. Об этом недавно рассказал австрийский канцлер Себастьян Курц.