Актер Александр Ильин о своем герое в телесериале «Олег»: «Бабы выносят ему мозг»

Российский актер театра и кино Александр Ильин-младший признался, что образ своего героя из нового сериала «Олег» создавал вместе с режиссером Зауром Болотаевым, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

В ближайший понедельник, 5 апреля, на этом канале начинается показ комедийного проекта для всей семьи, который обещает стать бенефисом 37-летнего уроженца Москвы, обретшего популярность после съемок в сериале «Интерны».

«Мы встретились с Зауром, и он сказал мне, что придумал проект, где персонажу в моем исполнении, как бы это мягче сказать, бабы выносят мозг, — сказал Ильин. — Мол, есть завязка, и если я в деле, то будем крутить историю дальше, а если я откажусь, то ничего страшного не случится, — просто он будет снимать что-нибудь другое».

По словам актера, в этот момент, конечно же, его эго не выдержало такого мощного напора, и он согласился на это предложение.

«Плюс мы с Зауром давно дружим и ценим друг друга как творческие единицы, поэтому я точно знал, что во всех отношениях на него можно положиться, — пояснил Ильин. — И мы начали общение на тему этой идеи, на тему персонажа, стали думать, что это может быть за человечище такой, учитывая, помимо всего прочего, патлы и бороду, которые я был обязан сберечь для параллельного проекта, в котором я начал съемку до возникновения идеи «Олега», а закончил после окончания съемочного периода «Олега».

Речь в сериале идет о непутевом муже и отце, у которого есть свой бар, где он проводит все дни напролет. Олег не занимается домашними делами, не следит за жизнью трех дочерей, и в его мире запасы еды в холодильнике пополняются сами собой.

Мужчина живет на высоких скоростях и привык, что дом и семья держатся на жене. Но она неожиданно уезжает и оставляет его одного. Сможет ли справиться рок-н-ролльный отец с хозяйством и воспитанием дочек?

Жену Олега сыграла Виолетта Давыдовская, а роли дочерей исполнили молодые актрисы Полина Федина, Ася Громова и Дарья Гущина.

«С Виолеттой мы в «Щепке» учились, на разных курсах, правда, но курсы наши были довольно дружны; и на съемках пересекались уже, поэтому в ней я не сомневался, — отметил Ильин. — Тут «сюрпризов» быть не могло, да и не было в итоге. Все классно!»

А вот с другими актрисами актер, как признается, пересекся впервые.

«И я волновался в этом смысле, потому что очень сложно найти хороших, соображающих в актерском плане детей, подростков, девушек, не знаю, как их лучше называть, да еще чтобы чушь какую-нибудь не пороли постоянно — это же практически невозможно, — сказал Ильин. — А тут золото, а не девчонки!»

Примечательно, что образ Олега — черные очки, борода и длинные волосы —отсылает к Джеффри Лебовски, герою культового американского фильма «Большой Лебовски».

«Когда я надел очки, у нас естественным образом возник в голове Лебовски, и мы подумали: «О!», — восклицает актер. — Но смысл был не в том, чтобы играть Лебовски, а в том, что Олег, конечно же, видел фильм «Большой Лебовски», и Лебовски во многом является его кумиром. Главным образом в том, что он олицетворяет свободу от социальных предрассудков и семейного ига».

При этом у Олега на другой чаше весов лежит любовь к жене и дочерям, которые перевешивают любые «кайфы» холостяцкой жизни, пояснил Ильин.

«И вот они — качели, вот противоречие, которое может терзать Олега до бесконечности, а мы с вами с удовольствием за этим понаблюдаем», — заключил он.

21-серийный проект сняли режиссеры Заур Болотаев и Григорий Калинин. Первый выступил еще и генеральным продюсером, наряду с Николаем Картозия.

Премьера «Олега» состоится 5 апреля на телеканале «Пятница!» в десять часов вечера.

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