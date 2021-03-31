Австрия на следующей неделе может заказать российскую вакцину от COVID-19

Вена, 31 марта. Правительство Австрии может заказать российскую противокоронавирусную вакцину «Спутник V» в ближайшем будущем, заявил в среду австрийский канцлер Себастьян Курц.

Австрийское правительство находится в шаге от достижения договоренностей с Россией, в рамках которых препарат будет поставлен на территорию государства, уточнил глава местного правительства. По словам Курца, не исключено, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть закуплена уже на следующей неделе.

Власти Хорватии приняли решение разрешать въезд на территорию государства тем, кто получил российскую вакцину «Спутник V». Об этом в среду сообщили в местном правительстве.