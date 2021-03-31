Совфед одобрил ужесточение наказания за реабилитацию нацизма

Москва, 31 марта. Совфед утвердил пакет законов с поправками в Уголовный кодекс и КоАП, согласно которым будет ужесточено наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.

Так, за публичное отрицание установленных Нюрнбергским процессом фактов нарушителю будет грозить до трех лет колонии или штраф в размере до 3 миллионов рублей. Подобная ответственность предусмотрена и за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах и роли Советского союза во Второй мировой войне.

В случае если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета, злоумышленники могут отправиться за решетку на срок до пяти лет.

Ранее в Совете Федерации прошел круглый стол по теме информационной политики России. Участники дискуссии обвинили Запад в попытке перекроить историю Второй мировой войны.