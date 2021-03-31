Сын Михаила Круга посвятил матери трогательное стихотворение в ее юбилей

Москва, 31 марта. Известная исполнительница русского шансона Ирина Круг 29 марта отметила свой юбилей — вдове Михаила Круга исполнилось 45 лет. С этим праздником звезду поздравил ее сын Александр.

Ирина Круг решила с размахом отметить свой юбилей, для чего пригласила родных и близких принять участие в празднике, организованном по этому случаю. Местом проведения закрытой вечеринки стал один из столичных ресторанов.

Певица в свой день рождения буквально купалась во внимании друзей и родных, однако особую радость материнскому сердцу доставил сюрприз, подготовленный 18-летним наследником звезды: Александр посвятил родительнице душевное стихотворение, в котором отметил, что она в свои 45 лет вновь расцветает.

«Тебе уже не 17, но ты расцветаешь опять. Ты выглядишь снова на 20, но тебе уже 45. И крики бывали, и ссоры, но знаем мы, любишь ты нас. Мы все прошли через годы множество, множество раз», — декламирует Александр на видео, размещенное Ириной Круг в ее Instagram-аккаунте.

Певица, тронутая посвященными ей строками, поблагодарила Александра за такой подарок, а также отметила его высокие поэтические способности и попросила и дальше совершенствоваться в этом ремесле.

Особого внимания поклонники удостоили праздничный наряд вдовы короля русского шансона: Ирина Круг порадовала гостей вечеринки смелым декольте.