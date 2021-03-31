LIVE: Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19

Санкт-Петербург, 31 марта. В среду, 31 марта, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19».

Пандемия коронавируса отступает, если в России будут побеждены антипрививочники, то совсем скоро мы забудем о масках и разных ограничениях, уверяют представители власти. С самыми большими трудностями в условиях пандемии столкнулся бизнес, что, в свою очередь, повлияло на жизнь каждого гражданина России.

В рамках эфира мы обсудили, восстановился ли уже российский бизнес после карантина и можно ли ожидать роста зарплат в частном секторе. Поговорили о вероятности наступления третьей волны пандемии COVID-19 и влиянии массовой вакцинации населения на восстановление деловой активности.

Рассказали про деятельность Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности предприятий в период пандемии коронавирусной инфекции.

Оценили перспективы восстановления предпринимательской активности: прогнозы, ожидания, а также меры поддержки субъектам МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) на профилактику COVID-19.

Проанализировали опыт организации пунктов выездных вакцинаций в торгово-развлекательных центрах.

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина, координатор «Деловой России» по СЗФО, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов, директор Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов.