Составлен портрет среднестатистического несовершеннолетнего преступника в России

Москва, 31 марта. Следственный комитет составил портрет личности среднестатистического преступника-подростка. Данные сформированы на основе анализа социально-демографических показателей.

Выяснилось, что это преимущественно юноши в возрасте 16-17 лет, которые воспитываются в семье с одним родителем, либо в полной семье, но негативным психологическим климатом. Несмотря на то, что они являются учащимися, их деятельность не направлена на повышение своего интеллектуального и культурного уровня, отметили в ведомстве.

Ведущая роль в формировании личности несовершеннолетних принадлежит семье. Именно там закладываются базовые стереотипы поведения и нормы общения. Однако нельзя забывать, что подросткам остается свойственной неполнота собственных нравственных установок, отсутствие жизненного опыта и повышенная эмоциональность.

Юношеские особенности усиливают значение системы ценностей, полученной в семье и ближайшем окружении. В качестве примера СК привел историю о том, как один подросток из разведенной семьи под уговорами отца совершил кражу. Портрет среднестатистического несовершеннолетнего преступника представлен на 5-м открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.