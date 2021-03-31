Ивлеева оправдалась за агрессию на шоу «Что было дальше»

Москва, 31 марта. Съемки юмористического шоу «Что было дальше» дались блогеру Насте Ивлеевой с трудом. О своем провале на передаче она откровенно рассказала в интервью для YouTube-канала «Джарахов».

Артистка дважды снималась для проекта. Последний выпуск вышел накануне Нового года и вызвал волну негодования в ее адрес. Многие поклонники остались в ужасе от увиденного. По их мнению, Ивлеева вела себя крайне неуважительно и агрессивно по отношению к комикам на шоу.



В интервью блогеру Эльдару Джарахову ведущая даже не стала отнекиваться, она честно призналась, что сама не очень довольна своим поведением на съемках.

«Вместо того чтобы расслабиться, я пошла в атаку: «Слышь, ты че?». Ребят из «ЧБД» абсолютно уважаю. » — эмоционально отметила артистка.

Ивлеева призналась, что во время съемок ей показалось, что она молодец. Но, посмотрев выпуск, ведущая поняла, что вела себя некорректно.

На повторное участие в шоу Ивлеева решилась, поскольку осталась недовольна своим появлениям в первый раз. Однако в предновогоднем выпуске она проявила себе еще хуже.

«Я согласна. Не вывезла. Поэтому не стала комментировать. Сейчас впервые об этом говорю. Я не вывезла юмора, не поняла, как реагировать. Это нормально. Человек растерялся. Просто они не мой круг по контенту», — честно призналась она.

Ивлеева обхяснила, что начала агрессивно вести себя, так как защищалась. Она ожидала, что второй раз сможет выдержать юмор и напор, но в реальности все оказалось куда сложнее.

В откровенной беседе с Джараховым Ивлеева, которая пыталась казаться дерзкой и независимой, призналась, что больше всего боится потерять своего любимого мужчину Алексея Узенюка, известного как рэпер Элджей.