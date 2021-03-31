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Ивлеева оправдалась за агрессию на шоу «Что было дальше»

Ивлеева оправдалась за агрессию на шоу «Что было дальше»

Москва, 31 марта. Съемки юмористического шоу «Что было дальше» дались блогеру Насте Ивлеевой с трудом. О своем провале на передаче она откровенно рассказала в интервью для YouTube-канала «Джарахов».

Артистка дважды снималась для проекта. Последний выпуск вышел накануне Нового года и вызвал волну негодования в ее адрес. Многие поклонники остались в ужасе от увиденного. По их мнению, Ивлеева вела себя крайне неуважительно и агрессивно по отношению к комикам на шоу.

В интервью блогеру Эльдару Джарахову ведущая даже не стала отнекиваться, она честно призналась, что сама не очень довольна своим поведением на съемках.

«Вместо того чтобы расслабиться, я пошла в атаку: «Слышь, ты че?». Ребят из «ЧБД» абсолютно уважаю. » — эмоционально отметила артистка.

Ивлеева призналась, что во время съемок ей показалось, что она молодец. Но, посмотрев выпуск, ведущая поняла, что вела себя некорректно.

На повторное участие в шоу Ивлеева решилась, поскольку осталась недовольна своим появлениям в первый раз. Однако в предновогоднем выпуске она проявила себе еще хуже.

«Я согласна. Не вывезла. Поэтому не стала комментировать. Сейчас впервые об этом говорю. Я не вывезла юмора, не поняла, как реагировать. Это нормально. Человек растерялся. Просто они не мой круг по контенту», — честно призналась она.

Ивлеева обхяснила, что начала агрессивно вести себя, так как защищалась. Она ожидала, что второй раз сможет выдержать юмор и напор, но в реальности все оказалось куда сложнее.

В откровенной беседе с Джараховым Ивлеева, которая пыталась казаться дерзкой и независимой, призналась, что больше всего боится потерять своего любимого мужчину Алексея Узенюка, известного как рэпер Элджей.

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