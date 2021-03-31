Украинцы, таджики и узбеки отреагировали на слова Путина о детях мигрантов в школах

Необходимо ограничить въездную миграцию граждан из Средней Азии с детьми, если их родители не являются гражданами России. Такую идею в интервью ФАН озвучил член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.

«Ограничить въезд с детьми»

30 марта на заседании президиума Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин предостерег от ситуаций, которые происходят в США и странах Европы, где целые школы полностью укомплектованы детьми мигрантов, а местные жители вынуждены забирать своих детей из таких учреждений.

«Совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», — заявил во время заседания совета президент России.

Богдан Безпалько согласился с важностью проблемы адаптации детей мигрантов в России. При этом он отметил, что наиболее остро этот вопрос стоит в случае с представителями народов Средней Азии, так как украинцы и белорусы, по его мнению, ассимилируются значительно быстрее.

«На территории России сейчас находятся порядка 800 тысяч детей мигрантов, многие из которых даже не владеют русским языком. Это заставляет граждан России оплачивать обучение этих детей в школах, обслуживание в медицинских учреждениях и так далее. Мы-то, как граждане, отчисляем определенные взносы из своей зарплаты. А эти люди просто приезжают, будучи гражданами других государств, и перегружают нашу инфраструктуру», — пояснил свою точку зрения Безпалько.

В качестве возможных вариантов решения проблемы член совета предложил трудовым мигрантам оставлять детей в своих государствах на попечении жен и других родственников или предусмотреть для них платные услуги по обучению и медицинскому обслуживанию.

«Несколько детей — три-четыре ребенка — с плохим знанием русского языка тормозят обучение всего класса, состоящего из 20-30 человек. Постепенно это приводит к тому, что детей начинают в рамках школы сегрегировать. Получается класс, который состоит только из детей мигрантов. Потом эта школа превращается в школу детей мигрантов, из нее начинают уходить учителя, и в результате получается гетто — точно такое же, как негритянские гетто в Америке или арабские гетто во Франции. Зачем нам гетто в России?» — возмутился собеседник ФАН.

Такая ситуация, по мнению Безпалько, становится источником межнациональной напряженности и межэтнических конфликтов.

«Эти люди не собираются интегрироваться, они собираются переделывать нас, нашу страну под себя. Ну, по крайней мере, в тех рамках, которые они контролируют. В Москве, например, существует целый «Киргиз-таун» — с собственной сетью кафе, клубов и так далее», — добавил он.

Интеграция народов — в интересах большой страны

Выступавший на недавнем заседании совета председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев в интервью ФАН отметил, что система образования должна быть готова к так называемому миграционному давлению.

«То, что этот вопрос ставит глава государства на совете при президенте по межнациональным отношениям, вселяет абсолютную уверенность в поэтапном его решении. Убежден, по итогам выхода поручений президента мы увидим первоочередные меры, на реализации которых сосредоточится не только правительство, но и все институты и общественные организации, занятые миграционными вопросами», — заявил Газзаев.

При этом депутат положительно оценил инициативы Министерства просвещения РФ по подготовке учителей для стран СНГ, образовательным обменам, открытию методических центров.

«На всем пространстве СНГ следует проводить эту работу. Это залог того, что русский язык будет укреплять свои позиции в соседних государствах. А это значит еще и то, что помимо экономических, геополитических и иных мотивов для большей интеграции, нас будут прочнее связывать общие историко-культурные традиции и ценности», — добавил собеседник агентства.

Важность интеграции народов постсоветского пространства в «большую Россию», как обозначил ее на заседании Владимир Путин, отметил в разговоре с ФАН председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.

«Обучение жителей Средней Азии и создание условий для того, чтобы они говорили по-русски, естественно, усилит и решит проблему адаптации трудовых мигрантов в российскую реальность. Чтобы они интегрировались к нам, а не к Китаю, не к западному миру — об этом разговор. Мнений может быть много, но я считаю, что нужно не брать только одну сторону, а решать вопрос комплексно», — сказал Худайбердиев.

Он предложил расширить систему обучения русскому языку и миграционному законодательству тех, кто планирует приехать в Россию, на территории государств, откуда они мигрируют.

«Чтобы приезжающие знали не только свои права, но и законы Российской Федерации. А то некоторые не знают жесткости российского Уголовного кодекса и творят такое, чему нет оправдания: насильничают, режут друг друга... Очень важно, чтобы через русский язык мы могли укрепить познание русской культуры — чтобы люди могли обогащаться духовно», — добавил Худайбердиев.

Общественник также прокомментировал слова Владимира Путина о количестве детей мигрантов в школах, которых можно глубоко адаптировать к российской языковой среде и системе культурных ценностей.

«Это, наверное, мудро, но кто определит, сколько можно адаптировать? Это же такой философский подход... Мне думается, что надо адаптировать столько детей, сколько уже имеется здесь. И в то же время надо бы настаивать, чтобы те люди, которые семьями хотят переселиться в Россию, уже проходили обучение русского языка у себя на родине, прежде чем выехать в Россию», — добавил представитель узбекской диаспоры.

Сотрудничество с национальными культурными центрами

По мнению председателя Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатова, его соотечественникам — носителям языка иранской группы внутри индоевропейской семьи — не составляет труда заговорить на русском. Исключение, по словам представителя национального объединения, составляют лишь мигранты из небольших киргизских деревень.

«Действительно, есть трудности и для преподавателей. Единственный выход — это тесное сотрудничество с национальными культурными центрами, автономиями. Это уже больше зависит от самих национальностей, как они организуются, — отметил Давлатов. — Когда-то в Москве были школы с этнокультурным компонентом, которые моли бы предоставлять диаспорам в выходные дни дополнительные часы, или чтобы занятия проводились силами самих диаспор. Это было бы в помощь».

Глава союза признался, что сам пару лет назад пытался организовать занятия для детей своих соотечественников, чтобы помочь им адаптироваться в России. Но проект оказался невостребованным.

«Спрос есть, но финансовой возможности не было. А я тоже не могу бесплатно это организовывать: нужно оплачивать аренду помещения и так далее», — пояснил он.

Давлатов также сообщил, что разделяет недовольство жителей России обучением в местных школах детей иностранных граждан.

«Я это понимаю, поддерживаю именно как гражданин России, который платит налоги и не хочет, чтобы за его счет других обучали. Но, с другой стороны, понимаю, какая сейчас нехватка рабочих рук. Мы будем запрещать привозить детей и не будем их здесь обучать, а они будут приезжать уже взрослыми и ничего не будут знать», — отметил Давлатов.

Перечень поручений по итогам прошедшего заседания президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям сейчас находится в стадии подготовки. Но уже очевидно, что начатый разговор продолжится конкретными решениями в интересах всех жителей России — огромной, многонациональной и умеющей защищать права своих граждан.