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Экономика

ЦБ опубликовал курсы валют на 1 апреля

ЦБ опубликовал курсы валют на 1 апреля

Москва, 31 марта. Центральный банк Российской Федерации представил данные по курсам двух главных мировых валют на четверг.

Официальный курс американской валюты на первый день апреля составил 75,6373 рубля. Доллар потерял в стоимости 0,0650 рубля, следует из данных регулятора.

Курс европейской валюты потерял 0,1369 рубля. На 1 апреля курс евро составляет 88,7452 рубля.

Финансовые аналитики ранее оценили ситуацию, сложившуюся на мировом нефтяном рынке. Инвесторы находятся в ожидании грядущего заседания ОПЕК+. С каждым днем ценовых колебаний фиксируют все меньше, пишет Федеральное агентство новостей. Принятое ОПЕК+ решение укажет ценам нефти дальнейший путь движения, уверены аналитики.

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