Красноярского чиновника заподозрили в получении взятки бензином

Красноярск, 31 марта. Бывшего замдиректора муниципального автономного учреждения «Центр реализации социальных проектов» Красноярска подозревают во взяточничестве, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, чиновник, минуя торги, заключил 40 контрактов на сумму 60 млн рублей с организацией «Курьер авто М» на уборку культурных объектов, клумб, содержание парковок и вывоз крупногабаритных отходов.

Руководитель этой фирмы приобрел для подозреваемого автомобиль марки Lexus стоимостью 7 млн рублей, а также предоставил ему топливную карту с суточным лимитом в 250 литров. По данному факту возбудили уголовные дела о получении и даче взятки. Оба фигуранта задержаны.

В Норильске бывшего следователя приговорили к 10 годам колонии за получение взятки в обмен на прекращение уголовного дела в отношении местного предпринимателя, сообщал ФАН. Осужденный потребовал от фигуранта дела 2 млн рублей, после чего склонил потерпевшего к показаниям о непричастности оппонента.