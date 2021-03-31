Международный турнир «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» соберет лучших боксеров

Сильнейшие боксеры из более чем 15 стран станут участниками международного турнира «Кубок губернатора Санкт-Петербурга-2021». Спортивное событие пройдет с 19 по 24 апреля в Северной столице и должно стать одним из самых масштабных с момента его основания. Соперниками сборной России станут спортсмены из Узбекистана, Казахстана, Индии, Шотландии, Таиланда, Нидерландов, Марокко, Кубы и других стран.

По словам главного тренера мужской сборной России Виктора Фархутдинова, организаторы скорректировали сроки проведения турнира, чтобы не нарушать тренировочный график спортсменов.

«Мы обратились к руководителю Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Максиму Жукову с просьбой изменить сроки проведения Кубка губернатора. С 10 по 19 апреля в этом городе пройдет тренировочный сбор, а с 19 по 24 апреля — международный турнир. В нем примут участие все первые и вторые номера команд. Нам пошло навстречу руководство Федерации бокса России и Федерации бокса Санкт-Петербурга», — сообщил главный тренер сборной России.

Виктор Фархутдинов добавил, что Кубок губернатора станет для российских боксеров хорошей проверкой перед квалификационным турниром на олимпиаде в Токио. Состязание, на котором разыграются олимпийские лицензии, состоится с 4 по 8 июня 2021 года в Париже.

История престижного турнира «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» началась в 2009 году. На ринг в разные годы выходили многие именитые боксеры, такие как олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко и Хасанбой Дусматов, призеры Олимпийских игр Виталий Дунайцев и Михаил Алоян, чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов, трехкратный чемпион мира, кубинец Ласаро Альварес и другие.

В прошлом году из-за ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса, организаторы были вынуждены отменить турнир. Поэтому в этот раз любителей бокса в Санкт-Петербурге ждет настоящий праздник спорта.

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