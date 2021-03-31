Российский дирижер Александр Канторов удостоен Ордена Звезды Италии

Рим, 31 марта. Заслуженный артист России, худрук и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» Александр Канторов удостоен Ордена Звезды Италии.

73-летний российский дирижер, скрипач и музыкальный педагог Александр Канторов стал кавалером Ордена Звезды Италии степени Офицер. Торжественная церемония вручения государственной награды Италии пройдет 7 апреля в рамках концерта в честь дня рождения маэстро, указывается в сообщении, распространенном пресс-службой филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Награда, присужденная дирижеру за его вклад в развитие российско-итальянских культурных связей, была учреждена в 2011 году и является особым свидетельством заслуг, которые итальянцы, живущие за рубежом, или граждане других стран проявили в развитии дружеских отношений и сотрудничества между Италией и другими странами, пишет "Петербургский дневник".

В среду, 31 марта, стало известно, что главный дирижер и худрук Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов пришел на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму РФ.