Вице-спикер ГД РФ отреагировал на инцидент с учительницей в башкирской школе

Москва, 31 марта. Случай с непрофессиональным поведением учительницы в одной из школ Башкирии прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Инцидент с преподавателем, которая нарисовала двойку на лбу первоклассницы, парламентарий прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» и ответил на вопросы ведущего Алексея Гудошникова. Он осудил действия педагога, но подчеркнул, что на такой поступок ее могло сподвигнуть лопнувшее терпение.

«Однозначно это — унижение человеческого достоинства, с ребенком так поступать нельзя. С другой стороны, после того как отменили дневники, не очень понятно, где учителям рисовать. Когда я учился в школе, мне писали в дневник замечания, «просим родителей» — это все», — добавил Толстой.

Занять чью-либо позицию в сложившейся ситуации нельзя, подчеркнул вице-спикер ГД РФ. Он уточнил, что причины случившегося кроются в неудачной модели образования, которую в России необходимо изменить.

Учительница одной из башкирских школ недавно поставила на лбу первоклассницы двойку. Как сообщалось ранее, инцидент случился в городе Кумертау.