Дело «Тони»: брат президента Гондураса получил пожизненный срок за наркоторговлю

Брат президента Гондураса, конгрессмена Хуана Антонио Эрнандеса по прозвищу «Тони», приговорили к пожизненному заключению по делу об участии в незаконном обороте наркотиков. У бывшего политика также конфискуют имущество на сумму 138 млн долларов, сообщает издание El Tiempo.

Федеральный суд Нью-Йорка признал Эрнандеса виновным в импорте более 185 тонн кокаина, незаконном ввозе оружия и обмане властей США. Прокурор Одри Штраус, которая представляла сторону обвинения, заявила, что бывший член парламента Гондураса также замешан как минимум в двух убийствах.

Судья Кевин Кастель обосновал суровый вердикт тем, что «длительный тюремный срок способствует уважению закона»; наказание будет сдерживающим фактором для всех, кто захочет заняться незаконным оборотом наркотиков.

Адвокат экс-конгрессмена Питер Брилл заявил, что будет обжаловать решение суда в Нью-Йорке. Сам Антонио Эрнандес не согласился с приговором и заявил, что обвинение скрывает доказательства, которые могли бы в этом деле сыграть в его пользу.

Тони Эрнандеса задержали 23 ноября 2018 года в аэропорту Майами. С тех пор он не покидал Соединенные Штаты.

Одним из первых на постановление суда отреагировал секретарь президента Гондураса Эбаль Диаз. Он выразил солидарность с семьей Эрнандеса, заявил, что его страна «стала примером борьбы с преступностью и незаконным оборотом наркотиков», а Америка данным решением дает «гнусный сигнал» всем остальным борцам с наркомафией.

Родственники Эрнандеса назвали приговор «несправедливым» и заявили, что обвинение в суде не представило достаточных доказательств.

Сам президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес незадолго до оглашения приговора написал у себя в Twitter, что вести в любом случае будут «болезненными».

For the entire family, the news expected from NY will be painful. And what else can be said about a trial where the testimony of the prosecutors' principal "cooperator" has now been exposed by the DEA's own secret recordings as a lie?