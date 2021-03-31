Дело «Тони»: брат президента Гондураса получил пожизненный срок за наркоторговлю

Брат президента Гондураса, конгрессмена Хуана Антонио Эрнандеса по прозвищу «Тони», приговорили к пожизненному заключению по делу об участии в незаконном обороте наркотиков. У бывшего политика также конфискуют имущество на сумму 138 млн долларов, сообщает издание El Tiempo.

Федеральный суд Нью-Йорка признал Эрнандеса виновным в импорте более 185 тонн кокаина, незаконном ввозе оружия и обмане властей США. Прокурор Одри Штраус, которая представляла сторону обвинения, заявила, что бывший член парламента Гондураса также замешан как минимум в двух убийствах.

«Эрнандес подкупал сотрудников правоохранительных органов для защиты поставок наркотиков, организовывал охрану трафика кокаина и выступал посредником между наркоторговцами и политическими деятелями, включая прошлого и нынешнего президентов Гондураса. Сегодня он справедливо приговорен к наказанию», — заявила Штраус.

Судья Кевин Кастель обосновал суровый вердикт тем, что «длительный тюремный срок способствует уважению закона»; наказание будет сдерживающим фактором для всех, кто захочет заняться незаконным оборотом наркотиков.

Адвокат экс-конгрессмена Питер Брилл заявил, что будет обжаловать решение суда в Нью-Йорке. Сам Антонио Эрнандес не согласился с приговором и заявил, что обвинение скрывает доказательства, которые могли бы в этом деле сыграть в его пользу.

Тони Эрнандеса задержали 23 ноября 2018 года в аэропорту Майами. С тех пор он не покидал Соединенные Штаты.

«Гнусный сигнал» борцам с наркомафией

Одним из первых на постановление суда отреагировал секретарь президента Гондураса Эбаль Диаз. Он выразил солидарность с семьей Эрнандеса, заявил, что его страна «стала примером борьбы с преступностью и незаконным оборотом наркотиков», а Америка данным решением дает «гнусный сигнал» всем остальным борцам с наркомафией.

«Сегодня те, кто поддерживает ложные показания убийц, приспосабливают это к своим интересам. Они не могут скрыть все, чего мы достигли в сфере безопасности», — написал он у себя в Twitter.

3/3 Menos crimen, menos droga, más extradiciones y más incautaciones.



Hoy los que celebran con testimonios falsos de asesinos, acomodan la verdad a sus intereses, pero lo que no pueden ocultar es todo lo que hemos avanzando en seguridad. — Ebal Díaz (@EbalDiazHN) March 30, 2021

Родственники Эрнандеса назвали приговор «несправедливым» и заявили, что обвинение в суде не представило достаточных доказательств.

«Мы сожалеем, что присяжные под влиянием прокураторы южного округа Нью-Йорка поверили в фальшивые истории, которые наркоторговцы рассказали в стремлении отомстить тем, кто мешал им выстраивать их империю», — говорится в сообщении семьи.

Сам президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес незадолго до оглашения приговора написал у себя в Twitter, что вести в любом случае будут «болезненными».

«Для всей семьи новости из Нью-Йорка будут болезненными. Что еще можно сказать о судебном процессе, в котором показания главного свидетеля прокуратуры теперь разоблачаются записями Управления по борьбе с наркотиками США?» — написал глава государства.

For the entire family, the news expected from NY will be painful. And what else can be said about a trial where the testimony of the prosecutors' principal "cooperator" has now been exposed by the DEA's own secret recordings as a lie? — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) March 30, 2021

На фоне заявлений руководства страны просты гондурасцы организовали стихийные митинги в столице государства Тегусигальпе. Многие из них радуются аресту и призывают действующее правительство уйти в отставку на фоне скандала.

Este martes por la tarde caravana de hondureños se presentó a "festejar" en el bulevar Centroamérica, Tegucigalpa. Todo esto a causa de la sentencia dictada al hermano de JOH, "Tony" Hernández, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.#Notinauta #TonyHernandez #Narcotrafico pic.twitter.com/zZNBvEzuFn — Notinauta (@ElNotinauta) March 31, 2021

Роль президента Гондураса в деле «Тони»

В деле «Тони» оказался замешан и сам президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Один из обвиняемых в этом процессе, предполагаемый наркоторговец Хеованни Фуэнтес Рамирес рассказал, что лидер страны за взятки помогал организовать контрабанду кокаина в США. Обвинение отмечает, что таких случаев было несколько. В деле фигурируют наркокартель «Лос-Качирос» и другие.

#Honduras | The New York Southern District Court began a trial against Geovanny Fuentes who faces drug trafficking charges. The case also involves President Juan Orlando Hernandez and other high-ranking officials.https://t.co/E3saQRvNip — teleSUR English (@telesurenglish) March 8, 2021

Президент отверг все обвинения и сказал, что свидетели «специально дают ложные показания», чтобы отомстить за его борьбу с наркомафией.

1/6 Lo que sería noticia de verdad es si los reportajes sobre los Cachiros y los demás dejarán de ignorar el hecho evidente:

que muchos titulares se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) March 8, 2021

В силу своего географического расположения Гондурас, в особенности малонаселенный и удаленный карибский департамент Грасиас-а-Дьос, является удобным районом действий наркоторговцев. Многочисленные воздушные и водные маршруты соединяют его с регионами производства кокаина в Колумбии, и дальнейшими пунктами наркотрафика на пути в США, расположенными на территории Мексики.