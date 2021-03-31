Британские биологи выявили генетически уникальное поселение коралловых водорослей

Труро, 31 марта. Популяционную генетику водорослей в устье реки Фал в Корнуолле исследовали биологи из Великобритании. Они сделали вывод, что растения являются генетически уникальными.

Специалисты проанализировали генетику коралловых красных водорослей Phymatolithon calcareum. Они создают пласты маэрля, которые покрывают прибрежные моря. В этих слоях обитают тысячи беспозвоночных и рыб, которые формируют экологические системы. Коралловые водоросли играют важную роль для хранения углерода в природной системе, сообщает Planet Today.

Расположение водорослей связано с особенностями генетики. При этом растения, обитающие в устье реки Фал, отличаются от других на уровне генов, рассказали сотрудники Университета Эксетера. Уникальные водоросли из Корнуолла в настоящий момент находятся в опасных условиях. Они страдают от загрязнений среды и гибнут из-за работ на дне водоема, которые проводятся для поддержания судоходства.

До этого ученые из Китая выяснили, что некоторые насекомые могут присваивать гены растений. Явление зафиксировали у табачной белокрылки. Она использует растительный ген для защиты от токсинов.