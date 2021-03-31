Диалог с государством: как российский бизнес живет в условиях пандемии COVID-19

Россия успешно борется с коронавирусной инфекцией, и если в нашей стране будут побеждены антипрививочники, то совсем скоро мы забудем о масках и разных ограничениях, уверяют власти. При этом с самыми большими трудностями в условиях пандемии столкнулся бизнес, что, в свою очередь, повлияло на жизнь каждого россиянина. Поможет ли вакцинация российскому бизнесу? Какого его общее состояние в сегодняшних реалиях? Этот и другие вопросы обсудили специалисты и политические деятели в прямом эфире пресс-конференции «Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19», организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Восстановление экспорта

Как отметила заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина, в 2020 году был проведен мониторинг, согласно которому экспорты из Петербурга смогли восстановить объемы экспорта, несмотря на общее падение в мире.

«У нас развивается экспорт высокотехнологичной продукции. Он вырос на 15%. В 2020 году нам удалось сохранить общее число экспортеров», — пояснила Ольга Горышина.

По ее словам, был проанализирован китайский рынок. Согласно полученным данным, в разы увеличился экспорт подсолнечного масла и чая. Россия выпускает конкурентно-способную продукцию.

«Еще мы поставляем суда, автомобили, кондитерские изделия. Интересно смотреть на рост экспорта фармацевтической продукции», — добавила Ольга Горышина.

Позитивная динамика, по ее словам, объясняется общим падением экспорта из пандемии. Она добавила, что сегодня предприятия Санкт-Петербурга востребованы на рынке. У Северной столицы есть заказы за рубежом.

«Чай — это продукт, конечно, высокого передела. Мы производим и суда, и машины. Это большой процент экспорта. В следующем году также для экспортеров будут дополнительные меры поддержки. Например, городской акселерат — для предприятий будут доступны цифровые сервисы. Мы комплексно подошли и подобрали услуги, которые дополняют друг друга. При этом любое предприятие может взять либо набор услуг, разработанный нами, а может подобрать индивидуальные услуги», — пояснила она.

При этом Горышина заметила, что льготное кредитование могут получить начинающие и действующие предприниматели.

Кроме того, она обратила внимание, что бизнес заинтересован в вакцинации, потому что предприятия не останавливались. Что касается профилактических мер, то петербургские предприятия выполняли все установленные требования.

«На гражданские рельсы»

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов напомнил, что сегодня установлено четкое правило для оборонного сектора, согласно которому 20% продукции должны перейти на гражданские рельсы.

«У нас достаточно много было создано условий для развития бизнеса. Сейчас идет разговор о создании новых зон для бизнеса. Например, у «Газпрома» есть свои меры поддержки. Важно сегодня создать единый центр мер поддержки предпринимателей», — пояснил Панов.

Он заметил, что помощь для бизнеса сейчас необходима, чтобы он скорее восстановился после пандемии коронавируса. Поддержка — перспектива пополнения бюджета за счет налогов.

«В Санкт-Петербурге мы очень плотно работали [с властями]. Почти 90% воспользовалось мерами поддержки, что помогло городу быстро восстановиться», — пояснил Дмитрий Панов.

Он обратил внимание, что по всей России в четыре раза увеличилось число самозанятых. На это повлияла пандемия, благодаря которой данная категория граждан смогла воспользоваться мерами поддержки.

Панов уверен, что необходимо решить проблемы наиболее пострадавших отраслей. Для этого проводятся конференции, в рамках которых идет поиск решения данного вопроса. Он добавил, что сегодня предприниматели могут вести диалог с государством.

По всей стране

Директор Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов рассказал, что в Санкт-Петербурге существует ряд программ для поддержки предпринимателей.

«У нас есть основные направления. Образовательный пул — популярен у предпринимателей нашего города», — пояснил Лев Кузнецов.

Он заметил, что во время пандемии, когда одни рестораны умирали, другие быстро сориентировались и организовали доставку. При этом была еще финансовая и имущественная поддержка государства.

По его словам, финансовые меры поддержки работали по всей стране. Для ее получения были определенные требования, и кто был готов их выполнять, получал поддержку.