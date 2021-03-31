Панов: Отельеры России не получили поддержки государства из-за плохого информирования

Санкт-Петербург, 31 марта. Владельцы и управляющие отелей в РФ не получили поддержки от государства как пострадавшие от COVID-19 из-за недостаточного информирования, заявил координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«На прошлой неделе мы проводили совместную конференцию с руководителем Фонда содействия кредитования малого и среднего бизнеса Александрой Питкянен и обсудили предоставление порядка 500 млн рублей в качестве мер поддержки предпринимателям. В частности, отельеры не воспользовались своей частью, то есть в фонде на сегодняшний день даже остались лишние деньги. Мы популяризировали информацию, что можно получить до 5 млн рублей на выплату зарплаты и аренды», — рассказал он.

По словам Панова, причина, по которой отельеры не воспользовались данной возможностью, крылась в недостаточном информировании. Он отметил, что некоторые владельцы отелей решили подать заявки на получение денежных средств, когда деньги уже направили на поддержку предприятий общепита. При этом условия, по которым предприниматели могли получить эти средства, были более чем лояльными.

«Согласно условиям, там займы выдавались под 1% в первый год, 2% — во второй и 3% в третий. Это более чем доступно. Отчетность совершенно понятная. Злоупотреблений прокуратуры, о которых ходили слухи, нет», — прокомментировал спикер.

Он отметил, что на площадке «Деловой России» проходила конференция о новых источниках рекламы. Оказалось, что пандемия серьезно изменила рынок рекламы и допандемийные источники ее размещения в различных отраслях уже не работают. По мнению Панова, предпринимателям нужно по-иному смотреть на собственное развитие, выбирая новые источники размещения рекламы о предприятиях.

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