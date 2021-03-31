Мединский заявил о проблемах с качеством подготовки историков в России

Россия не обладает полным историческим суверенитетом и испытывает проблемы с качеством подготовки историков, заявил Владимир Мединский. Помощник президента РФ настаивает на необходимости разработки основ государственной исторической политики страны.

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«Нам нужно увеличить бюджетный прием в педагогические институты на исторические факультеты. Чему мы их там будем учить? Они начитаются модернизации либертарианства, и кого мы воспитаем за бюджетные деньги? Это вопрос качества работ», — выразил обеспокоенность председатель Российского военно-исторического общества на круглом столе в Совете Федерации РФ.

Встреча стала продолжением дискуссии, прошедшей в октябре прошлого года в рамках форума «История для будущего. Новый взгляд» в Музее Победы. Поводом к ней тогда стало включение в Конституцию РФ поправки о защите исторической правды (часть 3 статьи 67.1).

«Таких баталий, как сейчас, пожалуй, не происходило. В ХХ веке тоже была полемика. Но она не имела такого значения как сегодня. Ревизия истории Второй мировой войны не носила таких агрессивных форм и не шла так далеко, как сейчас», — констатировал председатель временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор рассказал, что в Германии готовится к изданию книга, автор которой ставит под сомнение победу СССР во Второй мировой войне. К фактам, искажающим историческую правду, уже прислушивается общественность.

«Даже те, кто не соглашаются, говорят: «Действительно, не пора ли нам пересмотреть Вторую мировую войну. Пересмотреть соотношение ролей», — сказал Алексей Пушков.

Западные страны вовсе не заинтересованы выяснить историческую правду с помощью объективного, научного подхода. Их цели остались теми же, что и 30 лет назад, подчеркнул экс-министр культуры России.

«Отнять у России силы, Курильские острова, Сахалин, Калининградскую область, Карелию, Выборг, наверное, можно, но будут последствия. Сделать так, чтобы мы сами отдали территории и ресурсы, полезные ископаемые», — пояснил он.

Как отметила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, Запад пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, публиковать «некие доказательства» исторической вины СССР и России за эту трагедию, «извратить» освободительную миссию Красной армии.

«Как говорят британцы о Солсбери? Вы это сделали, потому что вы могли это сделать, — сказала дипломат. — Вы могли это сделать, потому что вы это делали всегда. Чтобы нам навешивать ответственность за все, что они будут творить, нужна историческая база».

По словам Алексея Пушкова, западным политикам важно доказать, что Россия не имеет исторического и морального права находиться в ряду ведущих мировых держав.

«Подводится база, чтобы отдельные голоса, призывающие к пересмотру России как члена СБ ООН, превратился в мощный хор голосов. Моральная подкладка под это: либо равная ответственность СССР с Гитлеровской Германией за Вторую мировую войну, либо еще большая, — уверен председатель временной комиссии СФ. — Пересмотр статуса России в СБ ООН невозможен, это уничтожение устава и самой организации, но возможно это тоже одна из целей — минимизация ООН и переход к миру, основанному на правилах, которые устанавливаются в известных нам западных столицах и которыми пытаются подменить международное право».

Если эта информационная атака продолжится, параллельная история уже скоро превратится в альтернативную и единственно возможную, предупредил политик. Чтобы этого не допустить, стране нужно пересмотреть подходы к преподаванию истории в российских общеобразовательных учреждениях и к защите исторической правды в целом.

«Очень важно сейчас подойти к вопросу разработки и утверждения основ государственной исторической политики, чтобы были расставлены все точки над «и», основы государственной культурной политики, — подытожил разговор Владимир Мединский. — Как мы можем без такого основополагающего документа говорить о том, куда нам плыть? Мы должны разработать такой короткий и понятный документ. Он для нас жизненно необходим».

Ранее Минпросвещения РФ одобрило учебные пособия по истории России и всеобщей истории под редакцией Владимира Мединского. Презентация книжной линейки состоялась в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№22.