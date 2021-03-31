Санкт-Петербургу удалось  увеличить экспорт чая в Китай более чем на 100%



Санкт-Петербург, 31 марта. Как у петербургского бизнеса получается наращивать экспорт в другие страны, как Петербургу удалось увеличить экспорт чая в Китай и каким образом город обогнал страны Евросоюза по экспорту продукции, рассказала заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Мы провели анализ экспорта с учетом сложного 2020 года. Несмотря на общее падение экспорта из Санкт-Петербурга в начале года, экспортеры смогли адаптироваться и восстановить объемы экспортируемой продукции. Например, несырьевой неэнергетический экспорт сегодня из Петербурга составляет 7,78 миллиарда долларов США», — рассказала Ольга Горышина.

По ее словам, общий объем экспорта за 2020 год претерпел падение, однако возрос объем несырьевого неэнергетического экспорта. Это говорит о том, что в Петербурге развивается экспорт (в том числе высокотехнологичной продукции), прирост которого составляет 15%.

«В 2020 году Евросоюз показал отрицательную динамику: у некоторых стран объем экспорта упал на 8%, а Санкт-Петербург, наоборот, увеличил объемы общероссийского экспорта на 2%. Этот связано с тем, что Петербург — это научный индустриальный центр Российской Федерации, поэтому его предприятия и продукция конкурентоспособны и востребованы на рынке. Городские предприятия имели зарубежные заказы, поэтому отложенный спрос на продукцию был восстановлен во втором полугодии 2020 года», — объяснила эксперт.

Так, по ее словам, из сложного для экспортеров периода пандемии коронавируса Санкт-Петербург вышел с достаточно хорошими показателями. При этом городу удалось сохранить общее число экспортеров — порядка 5000 компаний, 90% из которых — это компании малого и среднего бизнеса.

«Мы также проанализировали рынок Китая. Более чем в 3 раза увеличился экспорт подсолнечного масла и чая из Санкт-Петербурга. Отмечу, сегодня в Петербурге происходит фасовка чая, а само сырье идет к нам из Юго-Восточной Азии. Мы не видим в этом ничего плохого, потому что берем низкий передел продукции и выпускаем конкурентоспособный продукт. Так, экспорт чая в Китай возрос на 132%», — сообщила Ольга Горышина.

Она также отметила, что Санкт-Петербург развивает отрасли судостроения, автомобилестроения и кондитерских изделий. Вместе с этим виден рост фармацевтической промышленности. Ежегодный прирост экспорта фармацевтической продукции и медицинского оборудования из Санкт-Петербурга составляет порядка 20%, рассказала специалист.

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