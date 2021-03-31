Ведьма напророчила Ксении Бородиной месть сил смерти

Настоящий магический ритуал нельзя снимать на камеру или фотоаппарат, поскольку в таком случае обряд не будет иметь никакой силы. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала новость о том, что во время съемок YouTube-шоу Comment Out телеведущей и актрисе Ксении Бородиной сделали обряд приворота к рэперу Давиду Манукяну на земле с кладбища.

«Такой приворот называется кладбищенским венчанием. Он делается за счет энергии мертвых. Для этого выбирается могила, где лежат мужчина и женщина, которые умерли в старости с небольшим промежутком между собой. Это значит, что после смерти один забрал другого — у них была крепкая связь. На таких могилах и проводят подобные ритуалы», — сообщила специалист.

Алена Полынь обратила внимание на одно важное обстоятельство, неизвестное широкому кругу зрителей.

«Когда проводится такой ритуал, он ни в коем случае не снимается ни на видео-, ни на фотокамеру. Иначе он просто не сработает, поскольку это неуважение к силам», — пояснила собеседница ФАН.

Впрочем, серьезное последствие, по словам ведьмы, у совершенного обряда все же есть.

«Когда люди играют со смертью, проводят такие совершенно дурацкие якобы ритуалы, это чревато потерями для участников. Мы провоцируем силы смерти, что может привести к трагедии. Как в случае с экстрасенсом Илоной Новоселовой. Она часто фотографировала себя с возлюбленным на каком-нибудь кладбище. Итог мы все знаем, она упала с балкона и разбилась насмерть. В этом же случае все в одной упряжке: Ксения Бородина, ведущий шоу, гадалка, автор идеи, съемочная группа. Нельзя предугадать, кого именно постигнет месть сил смерти», — предостерегла основательница «Империи сильнейших ведьм».

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