ФАН выяснил вероятную причину опрокидывания траулера «Скорпион» в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что 30 марта на территории завода «Пелла» произошло опрокидывание траулера, на котором проводились ремонтные работы. Как стало известно ФАН, вероятнее всего, судно «Скорпион» потонуло в результате действий сотрудников, которые выполняли работы по кренованию — это процесс перемещения грузов для определения его устойчивости и расчета метацентрической высоты.

Неверные расчеты, вероятнее всего, и стали причиной опрокидывания. Сразу после происшествия на завод стянулись сотрудники СК, которые возбудили уголовное дело, и волховстроевский транспортный прокурор Артемий Зябкин. В интервью ФАН он сообщил, что работы в день инцидента на судне выполняли сотрудники нескольких подрядных организаций.

— Что удалось выяснить на месте происшествия?

— Как узнали — незамедлительно выехали на место, на завод «Пелла». Стало известно, что в результате ремонтно-испытательных работ произошло его опрокидывание. Мы скоординировали деятельность Следственного комитета и оперативной группы.

— Какие именно работы выполнялись сотрудниками в момент происшествия?

— В процессе выполнения работ на борту находились сотрудники нескольких подрядных организаций, которые по договору выполняли ряд работ: покраску, сварку, отделку и так далее.





— В результате происшествия пострадали два человека и еще двое погибли. Всего на борту судна «Скорпион» находились порядка 100 человек. Как были организованы поисковые работы?

— Также на месте проводились работы по поиску двоих пропавших без вести людей, находившихся на судне в момент происшествия. Ближе к вечеру 30 марта тело погибшего мужчины было обнаружено водолазной группой. Еще через пару часов нашли тело второй пропавшей женщины.

— Следователем СК уже возбуждено уголовное дело. Как было квалифицировано это происшествие?

— В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Сейчас происходят допросы лиц, ответственных за проведение работ на судне, устанавливаются обстоятельства произошедшего. К ночи 30 марта следователи завершили осмотр места происшествия.

Ранее стало известно, что в результате происшествия погибли два человека. Водолазы обнаружили тела рабочих в подтопленном траулере.

Волховстроевский транспортный прокурор Артемий Зябкин добавил, что окончательные выводы о причинах затопления судна делать пока рано. По данным ФАН, перед затоплением судно «Скорпион» накренилось примерно на 50 градусов и после этого стало тонуть. Точные выводы о причинах такого сильного крена сейчас делать преждевременно.