Политолог Межуев заявил, что Франция и ФРГ отдалились от Америки

Москва, 31 марта. Российский политолог Борис Межуев отреагировал на разговор лидеров РФ, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По мнению собеседника деловой газеты, переговоры Путина, Меркель и Макрона являются важным фактором для того, чтобы Вашингтон поменял конфронтационный стиль поведения. Он считает, что в случае взаимопонимания сторон Белый дом обязательно согласится присоединиться к диалогу.

«Нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать важность этих переговоров <...> Я думаю, это важный фактор для того, чтобы новая администрация США сменила конфронтационный стиль поведения на более соответствующий сотрудничеству между нашими странами», — отметил эксперт.

Борис Межуев полагает, что в США сложилась странная ситуация: к власти пришла сильная проевропейская администрация, нацеленная на углубление отношений с Европой, однако ничего существенного сделать они не могут.

«Они не могут вернуться к иранской ядерной сделке, не могут остановить Францию и Германию от сотрудничества с Китаем, не могут остановить «Северный поток — 2», не могут достичь мира на Украине. Франция и Германия очень сильно откололись от США», — полагает собеседник издания.

Консолидированная линия США и Европы возможна лишь в том случае, если Вашингтон, Париж и Берлин начнут учитывать интересы Москвы и Пекина, убежден эксперт.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Меркель и Макроном поставки вакцины «Спутник V» в Евросоюз.