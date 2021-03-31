Комплекс управления средствами ПВО «Магистр-СВ» запустят в серийное производство

Москва, 31 марта. Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) приступит к серийному производству комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ» в 2021 году.

Представители госкорпорации «Ростеха» отметили, что новая разработка уже прошла госиспытания и принята на снабжение для российской армии.

«Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя», — говорится в официальном сообщении Ростеха.

Разработчики уникальной оптико-электронной станции особое внимание уделили повышению скрытности и живучести группировки ПВО. «Магистр-СВ» предусматривает также перспективу интеграции в подсистему управления ПВО зенитного оружия. В Ростехе отметили, что новые программные решения вывели борьбу со средствами воздушного нападения противника на новый уровень.

Ранее стало известно, что воинские подразделения ЗВО вооружат новейшими средствами ПВО «Тор-М2». Занятия военных по вождению машин прошли в Подмосковье, сообщает сайт 360.tv.ru.