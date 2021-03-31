Ведущего Бориса Корчевникова застали врасплох вопросом о свадьбе в эфире «Судьбы человека»

Москва, 31 марта. Телеведущего Бориса Корчевникова застали врасплох личным вопросом о женитьбе. Этой темой заинтересовался гость программы «Судьба человека» Олег Шкловский.

Известный артист был женат лишь однажды на актрисе Анне-Сесиль Свердловой, с момента их развода прошло уже много лет, а Корчевников до сих пор не встретил «ту самую». Вопрос личной жизни ведущего волнует многих его поклонников, но оказалось, что не только их.

Гостем нового выпуска стал актер Олег Шкловский, который недавно встретил достойную женщину, но не спешит жениться. Корчевников поинтересовался, почему пара до сих пор не узаконила свои отношения, на что актер задал встречный вопрос, чем застал ведущего врасплох.

«А ты вот что сидишь, сидишь... Сам чего не женился до сих пор? Мы сейчас с Таней раздумываем, притираемся друг к дружке. Все будет не сразу, не нахрапом. Зачем? Ты, кстати, для начала со мной свою невесту познакомь. Я тебе все расскажу про это», — заявил гость студии «Судьба человека».

Олег Шкловский за свои 73 года был трижды женат. Первой супругой кинематографиста стала коллега по съемочной площадке Галина, их брак распался из-за неверности. Причиной краха второго брака стала еще одна пагубная привычка артиста — алкоголь. А третья жена сама бросила его, выбрав другого мужчину.

В эфире передачи Корчевников рассказал гостю о давней беседе с покойным актером Андреем Мягковым. Ведущий вспомнил о желании звезды «Иронии судьбы» распрощаться с актерской карьерой.