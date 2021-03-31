СК возбудил дело о халатности из-за массового засилья бродячих собак в Новокузнецке

Новокузнецк, 31 марта. Следователи планируют установить и привлечь к ответственности должностных лиц, которые допустили нарушения в организации ловли бездомных животных в городе.

Заниматься ловлей бродячих псов должна была местная подрядная организация. С ней в 2020 году администрация Новокузнецка заключила соответствующий контракт после получения денег из областного бюджета. Однако по результатам проверки работы подрядчика стало известно, что он ненадлежащим образом организовал работу по ликвидации проблемы.

Так, за 2020 год были пойманы лишь 415 бродячих собак, тогда как заявок поступило около 2400, пишет sibdepo.ru. В нынешнем году ситуация не изменилась, и поэтому деятельностью подрядной организации заинтересовались в СК. Лиц, ответственных за отлов животных, заподозрили в халатности.