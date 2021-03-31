Жители Якутии отправились покорять Европу верхом. ФАН-ТВ

Два жителя Якутии решили на лошадях добраться до Европы. Их путешествие рассчитано на два года.

Свое необычное путешествие на лошадях жители Якутии Мичил Неустроев и Дугуйдан Винокуров решили посвятить столетию автономии республики Саха. Их главная цель — показать всему миру насколько выносливыми и закаленными к суровым условиям могут быть якутские лошади. За два года они хотят доехать до Европы верхом.

Мужчины начали свою экспедицию в начале марта. Стартовали они из села Ючюгей и за 25 дней проехали около 900 километров. В горах ночевали в палатках, а теперь останавливаются в селах и на конебазах.

«Машин сперва они боялись. Они, как говорится, больше пятерых человек не видели, они все-таки таежные лошади. В первое время очень пугались встречных автомобилей, попутных автомобилей, а так более-менее привыкли», — рассказал Мичил Неустроев о животных.

«Два года, люди говорят, что это долго. Это так, но учитывая, что мы можем заболеть или попасть в карантин, так чисто верхом получится примерно год-полтора», — говорит Дугуйдан Винокуров.

Путешественники хотят проехать 14-15 тысяч километров. Город, в котором они планируют финишировать, пока не называют. По их словам, мужчины хотят увидеть, как можно больше европейских городов, а также посетить и несколько регионов России.