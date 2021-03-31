Сурайкин заявил о моральном праве КНДР иметь ядерное вооружение

Наличие ядерного оружия у КНДР позволит Пхеньяну избавить народ Северной Кореи от риска иностранной интервенции. Об этом в интервью ФАН заявил лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Ранее эксперты Центра стратегических исследований США высказали предположение, что на ядерном объекте Корейской Народной Демократической Республики в Йонбене проводятся работы, цель которых — производство оружейного плутония. К такому выводу американские специалисты пришли, изучив спутниковые снимки, на которых видно, как над зданиями профильных лабораторий поднимаются клубы пара или дыма.

«Соединенные Штаты используют любые способы, чтобы усилить давление на Пхеньян, — убежден Сурайкин. — Им претит независимость Северной Кореи, ее суверенитет, а также то, что ее гордый народ добивается значительных успехов в экономическом развитии при социализме».

По мнению политика, Вашингтон со злобой наблюдает над тем, как процветает КНДР, несмотря на все санкции и чинимые американцами препятствия.

«Кое-кто за океаном считает себя мировым гегемоном, имеющим право лезть во внутренние дела других государств и навязывать в них свой уклад жизни, — подчеркнул глава «Коммунистов России». — Так что неудивительно, что американцы используют информационные вбросы, чтобы оправдывать ими свою агрессию — в том числе и военную. Мы прекрасно помним, как они раздавили Ирак под предлогом наличия у того химического оружия, которое им так и не удалось найти после оккупации страны».

Схожим образом, продолжил собеседник ФАН, была покорена Ливия — под предлогом «борьбы за демократию» там была свергнута законная власть и убит лидер страны Муаммар Каддафи.

«Поэтому в этот раз нам следует отнестись к заявлению Вашингтона настороженно — кто знает, из каких побуждений оно было сделано? — заметил Сурайкин. — Американцы никогда не говорят о таких вещах просто так!»

Политик вспомнил старую пословицу «хочешь мира — готовься к войне» и заявил о моральном праве любого свободного демократического государства, вроде КНДР, иметь эффективные средства для своей защиты.