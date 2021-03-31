Владимирская область стала одним из лучших регионов по показателю лесовосстановления

Владимир, 31 марта. Процесс восстановления леса во Владимирской области высоко оценило Федеральное агентство лесного хозяйства.

Владимирская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по показателю искусственного восстановления леса, сообщает «Владимирские ведомости». Общий объем лесов, которые были воспроизведены, составил 5,6 тыс. га.

Лесовосстановление является важнейшим мероприятием проекта федерального значения «Сохранение лесов», который проходит в рамках национального проекта «Экология». Регион находится на шестом месте по эффективности лесного хозяйства в Центральном федеральном округе и 18 месте в России. В 2020 году площадь, которая подверглась лесным пожарам, составила менее 100 га.

Ранее сообщалось о том, как сотрудники национального парка во Владимирской области выходили лосенка. Животное обнаружили в лесу сотрудники ГАИ. Впоследствии его выходили, и за год он стал практически ручным.