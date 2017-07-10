В похожем ракурсе G4S засветились и в России. Евгений Манюров
, устроивший 19 декабря 2019 году перестрелку в центре Москвы на Лубянке, долгое время работал
в российском подразделении G4S. Манюров отвечал, в том числе, за охрану информационного агентства Bloomberg и взаимодействовал с главным офисом в Лондоне, после чего непродолжительное время работал ЧОП «Визао Секьюрити» по охране компании British Petroleum, а на последнем месте работы отвечал за охрану военной миссии ОАЭ в Москве. Некоторые специалисты обратили внимание на футболку преступника с изображением волка и луны, которая повторяет символ радикальной организации «Серые волки
».
Из этого был сделан вывод, что теракт был заказан и направлен на то, чтобы ударить по отношениям России и Турции и тем самым разорвать соглашение по газопроводу «Турецкий поток». Что примечательно, в этот же период шли активные газовые переговоры с Украиной, а также было оглашено решение Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» к «Газпрому».
Кроме того, компания обвиняется в косвенном соучастии в убийстве командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Кассема Сулеймани
. По словам иранского прокурора, который расследовал дело об убийстве, именно сотрудники G4S предоставили американцам информацию о местонахождении генерала, после чего по его автомобилю был нанесен удар ракетой с беспилотного летательного аппарата.
Помимо этого, G4S была замешана в множестве скандалов, связанных с расизмом, нарушением прав человека и жестоким обращением с заключенными, повлекшим за собой смерть.