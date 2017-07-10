Развитие датской ветви G4S вплоть до ХХI века было связано с известной в Дании семьей Филипп-Соренсен, имевшей обширный бизнес в различных сферах. Охранная фирма была одной из сопутствующих организаций, которая занималась безопасностью основных активов семейства.



В 1981 году подразделения компании, которая тогда уже называлась Flack, были разделены между братьями Филипп-Соренсен: Свену досталось подразделение на территории Швеции, затем трансформировавшееся в известную ЧВК Securitas AB, Йорген получил в управление зарубежные активы, базой которых стала Великобритания и фирма Group 4 Falck. В отставку он вышел только в 2006 году.



В 2002 году Group 4 зашла на американский рынок после приобретения крупнейшей охранной фирмы The Wackenhut Corporation, базирующейся в американском штате Флорида.

