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Group 4 Securicor
История самой многочисленной ЧВК из Великобритании
В начале XX века в Дании и Великобритании появились две малоизвестные и ничем не примечательные охранные фирмы, которым спустя сотню лет суждено было объединиться в крупнейшую в мире частную охранную компанию — Group 4 Securicor.
Филиалы G4S разбросаны по всему миру, а штат этой ЧВК превышает вооруженные силы таких стран как Франция, Германия и Великобритания. Кроме того, в структуре есть собственная разведслужба.

В рамках проекта «Частные армии» Telegram-канал «Южный ветер» рассказывает историю транснациональной частной военной компании G4S, которая примерно в семь раз превосходит британскую армию.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Одна из наиболее влиятельных современных частных военных компаний имеет североевропейское происхождение. До сих пор в совете директоров G4S находится как минимум пять человек, которые связаны с компаниями из Швеции, Норвегии, Финляндии и контролируются известной шведской семьей Валленберг.

Более чем вековая история компании имеет две основные ветви своего развития. Одна — со стороны Дании, где в 1901 году некий Мариус Хогрефе основал охранную компанию «Фредериксбергский ночной дозор».

Другая — английская, где в 1935 году бывшим министром внутренних дел Эдвардом Шортом была основана компания Nightwatch Services. Четыре года спустя она перешла к лорду Фримену Уиллингдону и Генри Тиарксу, после чего стала называться Security Corps, а затем — Securicor. Не последнюю роль сыграла личность лорда Уиллингдона — он продолжительное время являлся генерал-губернатором и наместником британской короны в Индии и Канаде и был вхож в ближний круг королевской семьи.
Развитие датской ветви G4S вплоть до ХХI века было связано с известной в Дании семьей Филипп-Соренсен, имевшей обширный бизнес в различных сферах. Охранная фирма была одной из сопутствующих организаций, которая занималась безопасностью основных активов семейства.

В 1981 году подразделения компании, которая тогда уже называлась Flack, были разделены между братьями Филипп-Соренсен: Свену досталось подразделение на территории Швеции, затем трансформировавшееся в известную ЧВК Securitas AB, Йорген получил в управление зарубежные активы, базой которых стала Великобритания и фирма Group 4 Falck. В отставку он вышел только в 2006 году.

В 2002 году Group 4 зашла на американский рынок после приобретения крупнейшей охранной фирмы The Wackenhut Corporation, базирующейся в американском штате Флорида.
Современный вид G4S приобрела только в 2004 году, когда лондонская компания Securicor объединилась с датской бизнес-группой Group 4 Falck. Дальнейшее увеличение структуры ведется за счет многочисленных поглощений и слияний, в результате чего практически не осталось сфер в области безопасности, где G4S не была бы представлена.
В 2008 году организация начала обеспечивать безопасность на крупных музыкальных и спортивных соревнованиях после приобретения компании Rock Steady Group, специализирующейся на данной сфере деятельности. В том же году была куплена RONCO Consulting Corporation, являвшейся одной из ведущих фирм, занимающихся коммерческим и гуманитарным разминированием, а также утилизацией боеприпасов. Тогда же G4S купила Armor Group International и завершила приобретение Global Solutions Limited.

Наиболее крупные доходы G4S приносит оказание комплексных услуг безопасности для транснациональных компаний по всему миру. К примеру, действующий председатель Джон Коннолли руководил Amec Foster Wheeler, которая поддерживала энергетические компании по всему миру, в том числе и в кризисных зонах. А генеральный директор — Эшли Алманза управлял BG Group, поглощенной Royal Dutch Shell, а в настоящее время входит в совет директоров подрядчика по бурению Noble Corporation. Основную долю прибыли последней приносит сотрудничество все с той же Royal Dutch Shell.
В этом ключе совсем не удивительно, что в Ираке G4S оказывает охранные услуги фирме Basrah Gas Company — совместному предприятию Royal Dutch Shell, иракского правительства и компании Mitsubishi.

Именно такая стратегия и вывела G4S на годовой оборот в 12,3 миллиарда долларов, сделав крупнейшим многопрофильным холдингом, оказывающим следующие услуги:
Разведывательные и консалтинговые услуги
Составление и предоставление аналитических справок заказчикам по заданным вопросам, которые включают и рекомендации;
Управление рисками безопасности
Планирование и построение систем безопасности для клиентов;
Мобильная и статичная безопасность
Основной род деятельности, включающий организацию охраны различных объектов;
Подготовка персонала
Специальная подготовка, организация и ведение мероприятий по подготовке специалистов в различных областях безопасности в интересах заказчиков;
Противоминная деятельность
Организация и ведение мероприятий по разминированию;
Системы наблюдения
Ввод в эксплуатацию и сопровождение систем наружного наблюдения;
Служба поддержки
Техническое обеспечение, логистическая и медицинская поддержка.
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время компания имеет офисы и подрядчиков на всех континентах, охватывая 85 стран. Для подготовки специалистов созданы четыре базовые академии в Великобритании, США, Нидерландах и Дании. Разветвленная сеть дочерних компаний сфокусирована на работе в отдельных отраслях в зависимости от региона.
В Африке большинство контрактов заключено с горнодобывающими компаниями, существенная доля которых приходится на горячие точки. Та часть бизнеса G4S, которая наиболее близка по характеру деятельности к частным военным компаниям, приходится именно на этот континент. Услуги широко востребованы различными западными корпорациями и государственными структурами, в том числе для охраны районов проживания специалистов, конвоирования грузов и обороны от повстанцев и террористов.

Схожие задачи и у ближневосточного отдела компании — в Афганистане одно из подразделений — купленная в 2008 году американская Armor Group, занимается разминированием, в Ираке специалисты G4S выполняют задачи охраны нефтегазового бизнеса как местных, так и зарубежных компаний.

Среди них была и российская «ЛУКОЙЛ», которая в 2010 году заключила контракт с G4S Ordnance Management Iraq на ведение работ по обезвреживанию мин и невзорвавшихся боеприпасов на месторождении «Западная Курна-2».
Существенную долю рынка имеет компания в Израиле, в том числе работает и на палестинских территориях. В 2014 году британское ведомство, отвечающее за соблюдение прав человека коммерческими организациями, инициировало проверку деятельности G4S, в связи с чем акционеры компании прекратили сотрудничество с пенитенциарной системой Израиля. Причем правозащитники обвиняли в «содействии израильской оккупации» и пытках палестинских заключенных не только сотрудников G4S, но и Билла Гейтса, чей фонд тогда владел 3% акций компании.
Европейский, американский и азиатский филиалы в большей степени сосредоточены на функциях обеспечения безопасности в банковской, телекоммуникационной, государственной и производственной сферах.

Еще в 1992 году G4S открыли представительно на Украине и получала контракты от местного правительства вплоть до обеспечения охранных мероприятий на чемпионате Европы по футболу.
ВЕХИ
РАЗВИТИЯ G4S
Несмотря на свою 100-летнюю историю, наиболее видные изменения приходятся на 2000−2005 годы. Именно в этот период датская Group 4 Falck расширила свой бизнес на Германию, Австрию, Финляндию, Чехию, Норвегию и Венгрию, а британская Securicor — на Канаду, Африку, Азию и США. В конечном итоге, две эти фирмы объединились в Group 4 Securicor, акции которой начали торговаться на Лондонской и Копенгагенской фондовых биржах.

Буквально через два года после слияния, в 2007 году, компания G4S вошла в индекс ста ведущих компаний на Лондонской фондовой бирже — FTSE 100. Кроме того, она расширила свой бизнес в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Саудовской Аравии, Южноафриканской Республике, Чехии, Сербии и Мозамбике. Все это позволило называть G4S одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги в сфере безопасности.
На этом фоне не заставила себя долго ждать реакция правительства Великобритании, которое с 2012 года начало привлекать G4S для решения своих задач. Британским военным ведомством в 2014 году был заключен контракт о содержании с 2017 года не менее 600 сотрудников G4S в интересах Резерва В С Великобритании, а также обеспечении трудоустройства увольняющихся британских военнослужащих.
Не остался в стороне и Европейский Союз, для которого с 2015 года G4S является основным поставщиком услуг безопасности, который осуществляет охрану административных зданий ЕС в Брюсселе, а также заграничных миссий в Африке, Индонезии, Ливане и Тайване. Кроме того, в 2019 году компания в течение шести месяцев оказывала услуги по безопасности консультативной миссии ЕС в Киеве.
ПРОВАЛЫ G4S
За годы существования компании фактов, дискредитирующих деятельность G4S, набралось столько, что ради этого была создана отдельная страница в «Википедии», причем далеко не полная.
Самым громким провалом является миссия по обеспечению безопасности на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. G4S выиграли тендер британского правительства, однако не смогли набрать, обучить и сертифицировать достаточное количество сотрудников для охраны всех объектов. В результате британскому правительству пришлось привлечь 3500 военнослужащих, а также дополнительные наряды полиции в экстренном порядке.
По словам бывших офицеров полиции, ситуация была похожа на «абсолютный хаос» и «полный фарс», особенно в части касающейся кадров. Порцию критики получила и тогдашний министр МВД Великобритании Тереза Мэй, для которой это был не единственный связанный с G4S скандал. В феврале 2012 года компания получила крупный контракт на 10 лет с полицией графства Линкольншир, юридическое сопровождение сделки вел тот же человек, что и писал отчет о необходимости реформ в составе полиции, за что также отчитываться пришлось Мэй.
Более того, в 2016 году, когда она заявила о планах идти на выборы премьер-министра, в интернете была опубликована информация о том, что муж Терезы Мэй Филипп владеет акциями G4S. Что, впрочем, в самой компании быстро опровергли.

О том, какую роль играет подготовка специалистов по безопасности, ярко продемонстрировал случай в 2015 году в столице Мали городе Бамако, когда боевики группировки «Аль-Мурабитун», связанной с «Аль-Каидой"*, совершили нападение на гостиницу Radisson Blu. Контракт от ООН на охрану отеля был у G4S, которая для этой задачи наняла местный персонал. О его эффективности красноречиво говорит ход теракта. Террористы, не встретив от охраны никакого сопротивления, просто проехали на территорию гостиницы, зашли в главный вход и расстреляли всех, кто был на ресепшене и первом этаже. Среди погибших были и россияне — шесть членов экипажа авиакомпании «Волга-Днепр».

Случай другого характера произошел в США. 12 июня 2016 года Омар Матин, сотрудник G4S Secure Solutions с девятилетним стажем, выполняющей государственные подряды министерства внутренней безопасности США, совершил массовое убийство в гей-клубе «Пульс» в городе Орландо, штат Флорида. Компания была оштрафована на 151 400 долларов министерством сельского хозяйства и бытовых услуг Флориды после того, как в ней было ложно указано имя психолога, который, по ее утверждениям, проверил Матина и тысячи других сотрудников и разрешил им носить оружие.
Примечательно, что 12 июня — это день рождения 41-го президента США Д.Буша-старшего, а сам штат является стратегически важным для клана Бушей. Косвенно это подтверждает, что сотрудники частных охранных предприятий являются инструментом разборок между лицами, имеющими власть.
В похожем ракурсе G4S засветились и в России. Евгений Манюров, устроивший 19 декабря 2019 году перестрелку в центре Москвы на Лубянке, долгое время работал в российском подразделении G4S. Манюров отвечал, в том числе, за охрану информационного агентства Bloomberg и взаимодействовал с главным офисом в Лондоне, после чего непродолжительное время работал ЧОП «Визао Секьюрити» по охране компании British Petroleum, а на последнем месте работы отвечал за охрану военной миссии ОАЭ в Москве. Некоторые специалисты обратили внимание на футболку преступника с изображением волка и луны, которая повторяет символ радикальной организации «Серые волки».

Из этого был сделан вывод, что теракт был заказан и направлен на то, чтобы ударить по отношениям России и Турции и тем самым разорвать соглашение по газопроводу «Турецкий поток». Что примечательно, в этот же период шли активные газовые переговоры с Украиной, а также было оглашено решение Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» к «Газпрому».

Кроме того, компания обвиняется в косвенном соучастии в убийстве командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Кассема Сулеймани. По словам иранского прокурора, который расследовал дело об убийстве, именно сотрудники G4S предоставили американцам информацию о местонахождении генерала, после чего по его автомобилю был нанесен удар ракетой с беспилотного летательного аппарата.

Помимо этого, G4S была замешана в множестве скандалов, связанных с расизмом, нарушением прав человека и жестоким обращением с заключенными, повлекшим за собой смерть.
ЧТО ДАЛЬШЕ
В ходе своего развития компания G4S стала одним из крупных поставщиков услуг безопасности. При этом их спектр очень разнообразен — от охраны зданий, инкассаторских услуг и тюремных функций до предоставления всестороннего обеспечения, специальной подготовки и логистики. В том числе у фирмы имеется собственная разведывательная служба. Учитывая решения G4S, она фактически предоставляет весь необходимый для транснациональных корпораций спектр по организации охраны места добычи ресурсов и организации доставки сырья в любое место на земном шаре. Попутно G4S используется военными структурами Великобритании для снижения издержек на обучение резервистов и обеспечения трудоустройства отставных военнослужащих, что также накладывает определенный отпечаток на деятельность компании.

Однако уже в ближайшем будущем фирму ждет очередное слияние. В марте 2021 года американская Allied Universal Topco LLC (холдинг Allied Universal) получила разрешение на покупку 50% плюс одну акцию G4S.
Это приведет к появлению на рынке безопасности нового и самого крупного игрока с доходом более 18 миллиардов долларов и штатом более 750 000 сотрудников, распложенных практически по всему миру.