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Путин сравнил «дикий капитализм» с выстрелом в ногу

Путин сравнил «дикий капитализм» с выстрелом в ногу

Москва, 31 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал поведение ряда предпринимателей, которые стремятся отовсюду извлечь выгоду.

Глава государства сравнил «безудержное» стремление к извлечению прибыли и «дикий капитализм» некоторых компаний, которые не заботятся о людях, с «выстрелом в ногу». Поведение бизнесменов российский лидер обсудил в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2021–2023 годы.

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