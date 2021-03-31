Путин сравнил «дикий капитализм» с выстрелом в ногу

Москва, 31 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал поведение ряда предпринимателей, которые стремятся отовсюду извлечь выгоду.

Глава государства сравнил «безудержное» стремление к извлечению прибыли и «дикий капитализм» некоторых компаний, которые не заботятся о людях, с «выстрелом в ногу». Поведение бизнесменов российский лидер обсудил в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2021 –20 23 годы.