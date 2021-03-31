Экс-сотрудница штабов Навального заявила о накрутках на «протестном» сайте ФБК

Бывшая сотрудница штаба Алексея Навального Алена Нарвская рассказала, как ежедневно наблюдала несовпадение слов Леонида Волкова с реальной картиной происходящего. Поэтому она уверена, что количество отметок на карте, размещенной на сайте «Свободу Навальному», не соответствует настоящему уровню поддержки оппозиционера.

О своей работе в команде основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) девушка рассказала в интервью изданию «Газета.Ru». Отвечая на вопрос о том, как проходили рабочие дни штабов, Нарвская обратила внимание на расхождения в цифрах, которые всегда завышал менеджер проектов ФБК.

По ее словам, когда в очередной агитационный день штаб Навального едва набирал 50 человек по всей Москве, в своих стримах на YouTube или в сети микроблогов Twitter Волков называл совсем другое количество человек, которое оказывалось гораздо больше.

«Такое несоответствие его слов нашей реальности мы наблюдали каждый день. Это было в порядке вещей, это была ложь, в которой мы жили и работали каждый день. Да и сейчас, я уверена, он сидит и рисует свои точки сам», — заявила бывшая сторонница Навального.

Слова Нарвской являются дополнительным аргументом в пользу версии о накрутках на сайте «Свободу Навальному», с помощью которого его соратники пытаются собрать людей на очередной митинг. Ранее Федеральное агентство новостей провело расследование, в ходе которого выявило, что устройство ресурса и формы регистрации позволяют искусственно нарастить число возможных участников.

Для регистрации на сайте и установки маркеров сотрудники ФБК могут использовать ботов с целью показать масштабы поддержки Навального в обществе и массовость будущих протестов. Однако эти точки могут появляться на карте рандомным образом, если для накрутки используется автоматизированная система. В таком случае отметки могут оказаться в самых неожиданных местах, например в населенных пунктах, реальное население которых существенно меньше количества установленных там маркеров.

Подробнее о механизмах накрутки на сайте в поддержку Алексея Навального читайте в материале ФАН.