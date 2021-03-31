Глава СОМБ назвал вбросы о российских инструкторах в ЦАР реакцией на их успехи

Банги, 31 марта. Прибытие колонны военной техники из Судана в ЦАР, где ее встречали подразделения армии и российские инструкторы, сопровождалось публикацией ряда фейков в Сети. Как о масштабах военной помощи из соседнего государства, так и о целях переброски техники.

Представитель «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов отметил, что все подобные слухи публикуются не в первый раз, так как успешная работа российских специалистов в ЦАР привлекает внимание недоброжелателей.

«К сожалению, успешная деятельность российских инструкторов по подготовке личного состава армии, полиции и жандармерии для обеспечения безопасности в республике продолжает привлекать внимание недоброжелателей, распространяющих фейки. Хочу напомнить всем, что Corbeau News — это сайт, заблокированный в ЦАР за распространение (предоставление) ложных сведений», — написал Иванов.

Центральноафриканцы уличали сайт в публикации абсолютно выдуманной информации. В то же время Александр Иванов привел в пример оценку работы россиян гражданами республики.

«Деятельность российских инструкторов по обучению центральноафриканцев — это реальная помощь народу ЦАР, и люди постоянно говорят нашим ребятам слова поддержки и благодарности», — подытожил глава СОМБ.