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Путин допускает национализацию предприятий, не выполняющих гособоронзаказы

Путин допускает национализацию предприятий, не выполняющих гособоронзаказы

Москва, 31 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что допускает возможность национализации предприятий, которые допускают сбои в исполнении гособоронзаказов.

Таким образом российский государственный лидер прокомментировал соответствующее предложение, выдвинутое председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

«Да, такой инструмент возможен в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — сказал он в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021 2023 годы.

Ранее сообщалось, что дальневосточные судостроительные предприятия удвоили темп производства для скорейшего выполнения гособоронзаказа в интересах ВМФ России.

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