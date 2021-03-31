Путин анонсировал серию совещаний по вопросам ОПК в Сочи

Москва, 31 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что проведет серию совещаний в Сочи по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Путин несколько лет регулярно проводит в Сочи совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Российский лидер отметил, что в традиционной встрече примут участие руководство Минобороны РФ и представители оборонных предприятий.

«Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших совещаний в Сочи, некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства», — сказал Путин на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021-2023 годы.

Ранее Путин заявил, что допускает идею национализации предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ.