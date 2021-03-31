Москва, 31 марта. США продолжают совершать попытки пресечения энергетического сотрудничества между Европой и Россией. Успехов в этом деле у них пока нет, пишет NewsFront.

Издание ранее сообщало о том, что в период правления предыдущего американского лидера Дональда Трампа при попытке помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» США угрожали санкциями не только российским, но и европейским компаниям. Очевидно, что это не лучшим образом отразилось на трансатлантическом сотрудничестве, а ЕС стала ждать ротации в Белом доме.

Берлин делал большую ставку на Джо Байдена, и в то время, когда сменился американский лидер, в немецких СМИ появилась информация о возможной сделке, по которой будет запущен «Северный поток — 2».

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов уверен, что совершенно очевидным является тот факт, что США не собираются менять курс, а европейцы только усугубляют положение и их ропот додавит американцев.

По этой причине эксперт вспомнил недавний случай, когда Вашингтон не оставлял попыток блокировки газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», который возводили еще во времена СССР.

«И тогда США вводили санкции в отношении европейцев, союзников, — вспоминает Гарбузов. — СССР не бездействовал, работал среди этих самых европейских союзников США, и вопрос решили. Проект удалось реализовать».

По словам эксперта, вся энергетическая стратегия России корнями уходит в ту эпоху. При этом он подчеркнул, что именно стратегия РФ нервирует США, а не отдельные проекты.

«Они осознают, что энергетическая стратегия Путина в Европе работоспособна, потому пытаются мешать вот уже много лет. Даже поставки своего дорогостоящего СПГ устраивали, хотя это невыгодно [Европе]. На что только не пойдешь, чтобы подорвать энергетический потенциал России», — разъясняет Гарбузов.

Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов сообщал, что Китай уже давно превратился в другое государство, нежели 30 лет назад. По мнению политолога, благодаря колоссальному технологическому и промышленному рывку КНР по праву можно назвать первой экономикой мира.