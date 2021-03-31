Российский мультфильм про Ганзеля и Гретель вышел в лидеры на Netflix

Москва, 31 марта. Стриминговый сервис Netflix опубликовал статистику по просмотрам за прошедшую неделю. Второе место в рейтинге занял российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии».

Российский анимационный фильм, производством которого занималась студия Wizart Animation, вошел в топ. В Бразилии, Франции, Греции и некоторых скандинавских странах мультик занял первое место. Информацию об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

На Netflix проект получил название Secret Magic Control Agency и стал доступен для просмотра зрителям по всему миру 25 марта. В российском прокате мультфильм появился 18 марта.

«Мы рады успеху компании Wizart, которая последние годы является одним из лидеров экспорта российской анимации. При этом нужно отметить, что российский контент в целом стал очень востребованным на международных онлайн-сервисах, и за последние два года в линейке Netflix появились уже несколько российских проектов разных жанров», — отметила глава «Роскино» Евгения Маркова.

В центре сюжета мультфильма повзрослевшая Гретель, которая стала одним из лучших спецагентов суперсекретного отдела магической безопасности. Как лучшей ей поручают расследовать преступление века — похищение короля. В напарники ей ставят родного брата Гензеля, который известен как успешный мошенник.

Последнее время работы отечественных студий стали пользоваться большой популярностью на западном кинорынке. Многие из них выкупил для трансляции сервис Netflix. ФАН собрал список известных проектов.