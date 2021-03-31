Мужчина бил молотком проезжающие автомобили в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 31 марта. Неизвестный, вооружившись молотком, разбивал проезжающие машины на дороге в столице Республики Марий Эл.

Инцидент произошел на одной из дорог неподалеку от железнодорожного переезда. По словам очевидцев, хулиган выбежал на трассу и стал ударять по автомобилям молотком. Одному из водителей удалось увернуться от злоумышленника, однако известно, что еще один автомобилист пострадал от рук нарушителя. Ему разбили фару на иномарке, сообщает издание «Медиапоток».

Позднее на место ЧП прибыли полицейские и задержали хулигана. Следователи проводят проверку и устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

Музыкант брызнул в лицо газовым баллончиком одному из пассажиров в метро, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчина пошел на такой шаг, поскольку пассажир сделал ему замечание.