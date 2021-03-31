Маркетолог Григорьев раскрыл причины популярности либеральных идей в бизнесе

Все больше политических и экономических игроков примыкают к защитникам либеральных ценностей, потому что это может приносить реальную выгоду. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

По словам эксперта, причины, по которой в мире все чаще звучит обеспокоенность по поводу толерантности и равноправия, вполне понятны и лежат на поверхности.

«Такие заявления и шаги получают мощную политическую поддержку. Правительство США поставило задачу уйти от углеводородной энергетики. Более того, осуществляется датирование приоритетных направлений. Тому же Илону Маску оказывали поддержку из бюджета Соединенных штатов Америки за каждый проданный электромобиль. Государственная помощь делает такие отрасли менее рискованными, а значит, более доходными», — сообщил специалист.

Николай Григорьев привел конкретный пример того, какое влияние такие тенденции оказывают на организации не только в Америке, но и по всему миру.

«Фонд национального благосостояния Норвегии, самый большой в мире, принял решение о полном отказе инвестировать в любые компании, связанные с углеводородами. Также поступил и ряд крупнейших инвестиционных компаний в США. Теперь в сфере их интересов лежат экологически чистые, возобновляемые источники энергии», — рассказал собеседник ФАН.

В завершение он отметил, что и мировая культура не отстает от модных веяний. Предсказать итоги таких перемен довольно трудно.

«Музейное сообщество в Голландии принялось изучать картины своих великих соотечественников, творивших в прошлые века. Вдруг обнаружилось, что на полотнах неправильно отражены роли женщин, чернокожих, а на первом плане как раз белые мужчины. Работы были объявлены неполиткорректными», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев оценил новость о первом в мире памятнике шведской экоактивистке Грете Тунберг.