В Росгвардии не подтвердили сведения о работе мытищинского стрелка в ЧОП

Москва, 31 марта. Мужчина, открывший огонь по правоохранителям в Мытищинском районе, никогда не возглавлял ЧОП и не был связан с этой сферой деятельности, заявили в Росгвардии.

Стали известны новые детали о личности злоумышленника, который устроил перестрелку с полицейскими и силовиками в Новых Вешках. По данным Росгвардии, он никогда не работал в ЧОП и тем более не возглавлял его. В настоящее время расследование инцидента, произошедшего в Мытищинском районе, продолжается.

Мужчина устроил перестрелку с подмосковными правоохранители накануне. Стражи порядка пришли к стрелку с проверкой, однако он отказался беседовать с полицейскими и открыл по ним огонь из автомата.